قبل الدخول المدرسي.. الشروع في إحصاء المناصب الشاغرة

شرعت وزارة التربية الوطنية، في عملية إحصاء المناصب الشاغرة في المؤسسات التربوية على مستوى كل التراب الوطني. وهذا قبل الدخول المدرسي المقبل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى موقع “النهار أون لاين”، فإن الإحصاء يمس الأساتذة المتقاعدين واللواتي ستذهبن في عطلة أمومة. أو الأساتذة الذين تركوا مناصبهم بسبب المرض أو الوفاة. وكذا الحركة التنقلية للأساتذة.

وكانت وزارة التربية، قد دعت إلى ضبط المناصب المالية التي بقيت شاغرة، خاصة في رتب التعليم قصد شغلها قبل الدخول. بالإضافة إلى ترتيب الموظفين والأعوان المتعاقدين. وكذا شاغلي المناصب العليا، في الشبكات الاستدلالية للمرتبات ابتداء من أول جانفي. طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم07 المؤرخة في 16 جانفي 2023. مع إعادة إدماج الموظفين بعد عودتهم من الوضعيات القانونية (الانتداب الإحالة على الاستيداع الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى.

فيما أكدت الوزارة على مواصلة توظيف الأساتذة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية. والتربية البدنية والرياضية. في مرحلة التعليم الابتدائي، باعتماد النظام المعلوماتي.

كما شددت على ضرورة الاتصال بالمؤسسات المؤهلة قانونا لتحديد وضبط رزنامة تنظيم وإجراء جميع المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024. وهذا عند استلام مدونة المناصب المالية.