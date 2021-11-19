قبل الدور الحاسم.. المصريون يعودون لهوايتهم والخضر سيكونون أكبر مُتضرر

عاد المصريون لهواهيتهم المُفضلة بالعمل في الكواليس، وهذا بمناسبة إقتراب موعد قرعة الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وأكدت قناة “صدى البلد”، وفقا لما وصفته بمصادر من داخل منتخب الفراعنة، بأن زملاء محمد صلاح يمتلكون فرصة للإستقبال إيابا، رغم أن القانون ليس في صالحهم، بإعتبارهم متواجدون خارج أفضل خمس منتخبات في إفريقيا.

وأوضح ذات المصدر، بأن البلد المُستضيف إيابا سيتم تحديده خلال القرعة، في سيناريو غريب، لا يحدث سوى في إفريقيا.

وسيكون الخضر أكبر المُتضررين من الخطة التي يحلم المصريون تجسيدها على أرض الواقع.

وسيتواجد الأفناك خلال موعد القرعة في “توب 5” تصنيف الفيفا، على الساحة القارية، مما يضمن لهم اللعب في تشاكر إيابا.