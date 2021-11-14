قبل الدور الفاصل.. الفيفا تزف أخبارا سارة للخضر

سيُسجل الخضر قفزة نوعية في تصنيف الفيفا المُقبل، في حالة ما نجحوا في تجاوز بوركينافاسو، بعد غد الثلاثاء في البليدة.

و أكد موقع “فوتبول رانكينغ”، صعود الخضر “مؤقتا” في التصنيف الدولي، بعد فوزهم على جيبوتي، وهزيمة تونس أمام غينيا الإستوائية.

و أوضح ذات المصدر، المختص في تصنيف الفيفا، بأن محاربي الصحراء سيجدون أنفسهم ثالث أحسن منتخب إفريقي في الترتيب المُقبل.

ويفترض أن يتجاوز أشبال جمال بلماضي، نسور قرطاج، على أن يحافظ السنغال والمغرب على مركزيهما الأول والثاني قاريا.

وسيكون هذا التغيير بمثابة خبر سار لزملاء يوسف بلايلي، ويضمن لهم اللعب إياب المُباراة الفاصلة في الجزائر، في حالة تجاوز “خيول” بوركينافاسو بطبيعة الحال، بعد 48 ساعة.

وينص قانون تصفيات المونديال في إفريقيا، على إستقبال أصحاب المراكز الخمسة الأولى في تصنيف الفيفا لمنافسيها، في الدور الفاصل.