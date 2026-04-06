قبل السفر لمواجهة جنوب إفريقيا وديا.. المنتخب الوطني للسيدات في تربص بالعاصمة

يدخل المنتخب الوطني للسيدات، هذا الثلاثاء 7 أفريل 2026، في تربص تحضيري جديد بالجزائر العاصمة.

في إطار برنامج التحضيرات لكأس أمم إفريقيا 2026 المقررة شهر جويلية المقبل.

وفي هذا الصدد، استدعى الناخب الوطني، فريد بن ستيتي، قائمة تضم 26 لاعبة.

وسيتواصل هذا التربص بالجزائر العاصمة إلى غاية 10 أفريل، قبل السفر إلى جوهنسبرغ لخوض مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا، يومي 14 و17 أفريل.