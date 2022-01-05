قبل الكان.. بن سبعيني يرمي الضغط على المغرب

قام الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بإلقاء الضغط على المغرب والسنغال، قبل موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وصرّح بن سبعيني لقناة “أم بي سي” قائلا :”أرشح السنغال والمغرب للتتويج بالكان القادمة، هم أبرز المرشحين”.

وعن حظوظ الخضر في المنافسة القارية رد :”أولا عليا التحضير جيدا لهذا الموعد، واللعب مباراة بمباراة، للوصول لأبعد مدى ممكن”.

ويبدو بأن الظهير الأيسر، يسير على نهج مدربه جمال بلماضي، قبل الكان 2019، عندما رفض إرتداء زي المرشح طيلة أطوار دورة مصر.