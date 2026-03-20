قبل المونديال.. الأرجنتين تبدأ دراسة “الخضر” مبكرًا بهذه الخطوة

في خطوة لافتة ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، برمج الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مباراة ودية تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب موريتانيا يوم 27 مارس الجاري.

على أرضية ملعب “لا بومبونيرا” بالعاصمة “بوينس آيرس”.

وتأتي هذه المواجهة في إطار سعي المنتخب الأرجنتيني إلى رفع جاهزيته قبل كأس العالم 2026، حيث يهدف الطاقم الفني إلى الاحتكاك بأسلوب اللعب الإفريقي وفهم خصائصه البدنية والتكتيكية عن قرب.

كما تندرج هذه المباراة ضمن رؤية تحضيرية أشمل تحسبًا لمواجهة مرتقبة أمام منتخب الجزائر، في ظل التقارب الكبير بين مدارس اللعب داخل القارة الإفريقية، وهو ما يجعل اختبار منتخب موريتانيا فرصة مهمة لاستخلاص مؤشرات فنية دقيقة.

ويعزز هذا التوجه ما أظهرته بعض المنتخبات الإفريقية من قدرة على مفاجأة الكبار، على غرار خسارة الجزائر أمام موريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023، وهي نتيجة تعكس صعوبة هذا النوع من المواجهات.

وسيكون المنتخب الأرجنتيني، بصفته بطل العالم، على موعد مع اختبار قوي في الجولة الأولى من دور المجموعات (مجموعة 10) لمونديال 2026، حين يواجه الجزائر يوم 16 جوان، في مباراة افتتاحية مرتقبة تعد بالكثير من الإثارة، بين منتخب يسعى لتأكيد هيمنته العالمية، وآخر يطمح للعودة بقوة إلى الواجهة الدولية.