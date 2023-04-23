قبل جولات قليلة عن نهاية البطولة.. هذه هي الوضعية الحالية لشبيبة القبائل

عمل المالك الجديد لشبيبة القبائل (موبيليس)، ومنذ ترسيم امتلاكه أغلبية أسهم النادي، على حل معظم المشاكل المالية والإدارية للفريق، ليضغ بذلك الكرة في مرمى الطاقم الفني، واللاعبين، لاتمام المهمة.

ومنذ إعلان إدارة يزيد ياريشان، ورئيس النادي الهاوي جعفر آيت مولود، بيع أغلبية أسهم الفريق لشركة “موبيلس” تكفلت هذه الأخيرة بحل عدة مشاكل.

وعلى غرار تكفلها الكامل بمصاريف التربص الشتوي للفريق، قامت “موبيليس” بتسوية المستحقات المالية العالقة للاعبين والطاقم الفني، وتكفل بتنقلات الفريق في المنافسة الإفريقية.

كما نجح المالك الجديد للنادي القبائلي، في حل مشكل تأهيل اللاعبين الجدد، وضمان مشاركتهم مع الفريق، بعد تسوية الديون التي كانت مترتبة على النادي.

وتؤكد كل هذه المعطيات وغيرها، بأن موبيليس قدمت الإضافة والدعم اللازمين للشبيبة منذ امتلاكها أغلبية الأسهم.

وفي وقت التزمت موبيليس بكل مسؤولياتها أمام اللاعبين والطاقم الفني إلا أن النتائج ليست مرضية، ما يؤكد أن موبيليس لا تتحمل أي مسؤولية حول النتائج المسلجة.

ولازال فريق شبيبة القبائل يتذيل ترتيب البطولة، قبل ثمانية جولات عن نهاية البطولة، بالإضافة لثلاثة مباريات متأخرة للفريق.