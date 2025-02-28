قبل دخول الشهر الكريم بساعات.. حريق يلتهم مسجدا في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، الخميس، عن فتح تحقيق بعد الحريق الذي أتى على مسجد جارجو (لوار). بالقرب من أورليانز ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

وقال برونو ريتيللو على موقع التواصل الاجتماعي “إن الحريق الذي اندلع مساء أمس في مسجد جارجو في لوار. هو مأساة للمؤمنين، خاصة مع استعدادهم لدخول شهر رمضان”.

وأضاف الوزير أن “التحقيق جار لتحديد الأسباب، أعرب عن دعمي للمسلمين في جارجو”.

وقال المدعي العام للجمهورية أورليانز إيمانويل إن الإجراء “مفتوح بتهمة التدمير والإهانة بوسائل خطرة على الناس”.

وأضاف المدعي العام أن التحقيقات “التي أوكلت إلى فرقة إقليمية في جارجو وفرقة الأبحاث في أورليانز” مستمرة.

وقال الدرك إن الحريق اندلع خلال الليل من الثلاثاء إلى الأربعاء، قبيل الساعة الثانية من صباح اليوم. مشيرا إلى أنه تم استدعاء وحدة البحث الجنائي لتحديد مصدر الحريق. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تدمير المسجد بالكامل تقريبا جراء النيران.

وندد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) في بيان صحفي بث على قناة X يوم الأربعاء. بأن “مكان العبادة هذا قد تم تدميره بالفعل بكتابات عنصرية ومعادية للمسلمين في 7 فيفري وتلقى تهديدات في عام 2023″، معربًا عن سخطه وحزنه.