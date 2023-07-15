قبل ساعات من الإعلان عن النتائج.. البيانات المفبركة تزيد من ضغط مترشحي الباك

يعيش هذه الأثناء التلاميذ الذين اجتازوا امتحان البكالوريا على الأعصاب رفقة أوليائهم ،وهذا بسبب قرب الإعلان عن النتائج من جهة وكذا الأخبار المفبركة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد ساهمت الأخبار المفبركة في إدخال التلاميذ في دوامة القلق، هذا الأمر الذي اجبر الأولياء على الاتصال بجمعيات أولياء الأمور لمعرفة مدى صحة الأخبار المتداولة.

هذا كذبت وزارة التربية البيانات المفبركة، وأكدت أن الإعلان عن النتائج سيكون عبر القنوات الرسمية لوزارة التربية فقط، مشيرة في ذات الوقت أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لا يملك أي حساب على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا ودعت جمعيات أولياء التلاميذ أصحاب البيانات الكاذبة حول الإعلان عن النتائج وترتيب الولايات الأولى التي حققت أكبر نسب نجاح، أن يأخذوا نفسية التلاميذ بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد أكد عضو جمعية أولياء التلاميذ في اتصال مع “النهار أونلاين” أن التلاميذ عاشوا خلال ال24 ساعة الماضية حالة من الترقب والتوتر بسبب الأخبار التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ودعا رواد الانترنت الى الكف نشر هذه البيانات الكاذبة.

وانتهى المهندسون على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من صب كل علامات التلاميذ وهذا بعد إجراء التصحيح الرابع للبعض، في انتظار الإعلان عن النتائج الذي سيكون في الساعات القليلة القادمة.