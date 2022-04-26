قبل ساعات من مواجهة الريال في “التشمبينزليغ”.. غوارديولا في ورطة !

يستقبل اليوم الثلاثاء مانشستر سيتي ريال مدريد، برسم ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، وسط غيابات ستصعّب مهمة غوارديولا.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن غياب الثنائي كايل ووكر و جون ستونز، عن تدريبات الفريق أمس. ما يرجّح إمكانية غيابهما عن مواجهة الريال.

كما سيكون المدرب غوارديولا، محروما من ظهيره الأيسر جواو كانسيلو بسبب العقوبة، ما سيجعل المدرب الإسباني يقحم زيتشنكو آكي أو فيرناندينيو.

يجدر الإشارة، المباراة ستُلعب على الساعة الـ20.00 حسب التوقيت المحلي بملعب الإتحاد.