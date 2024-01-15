قبل مواجهة أنغولا.. مهدي عبيد يتمنى التوفيق للخضر

تمنى الدولى الجزائري مهدي عبيد، التوفيق لزملائه بالمنتخب الوطني، بمناسبة إفتتاح مشوارهم بكأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

بمواجهة المنتخب الأنغولي، اليوم الإثنين، بداية من الساعة التاسعة ليلا، برسم الجولة الأولى لدور مجموعات “كان” 2023.

وكتب عبيد، اليوم الإثنين، عبر حسابه على الأنستغرام:”أريد أن أقدم دعما كبيرا لمنتخبي الوطني، الذي يبدأ مغامرته في كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف عبيد:”وفقكم الله في تحقيق نجاح مماثل لعام 2019″.