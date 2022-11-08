قبل مواجهة السويد.. الخضر يواجهون مالي وديا

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف“، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجراء المواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره المالي وديا.

وحسب بيان الصفحة الرسمية للفاف، عبر الفايسبوك، فإنه تقرر تحديد ملعب ميلود هدفي لإجراء المقابلة الودية بين الخضر ومالي.

كما أضاف البيان، أن المقابلة ستجرى بتاريخ 16 نوفمبر المقبل على الساعة الـ20.30 مساءً.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني بعدها بثلاثة أيام المنتخب السويدي بالعاصمة مالمو، على الساعة الـ20.30 بالتوقيت المحلي.