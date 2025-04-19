قبل مواجهة المولودية.. إدارة بسكرة توجّه بيانا هاما للأنصار

أصدرت إدارة اتحاد بسكرة، قبل ساعات عن المواجهة المرتقبة أمام مولودية الجزائر، بيانا، دعت من خلاله أنصار الفريقان إلى التحلي بالسلوك الحسن.

ويستقبل الاتحاد صاحب المركز الأخير، بـ 19 نقطة، المتصدر المولودية بـ 41 نقطة، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 16:00، بملعب 18 فيفري بمركب العالية. في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 23 من البطولة.

ووصفت إدارة بسكرة المواجهة بـ”الهامة”، داعية جماهير الفريقين للتحلي بالسلوك الحسن، قبل، أثناء وفي نهاية اللقاء.

مؤكدة بأن مواجهة اليوم، سيكون الرهان فيها بالنسبة للفريق تحقيق النقاط الثلاث، وهو الذي يصارع على ضمان بقاءه في حظيرة الكبار.

كما حيت إدارة الاتحاد، الجهود التي تبذل من قبل الشركاء في عملية التنظيم وعلى رأسهم مصالح الأمن.

وأضاف: “يهيب بجمهور الفريقين التعقل ومد يد العون للمنظمين بعدم الإقتراب من محيط الملعب لمن لا يتوفر على التذكرة. للمساهمة في إنجاح اللقاء وإخراجه بالصورة التي تليق بسمعة الفريقين”.

مشيرة في الأخير، إلى أن مجلس الإدارة يتابع، سير العملية التنظيمية. من خلال التواصل المباشر مع مختلف الشركاء. ويؤكد أن الغاية الأسمى ضمان السير الحسن للقاء على قدر أهميته في حسابات الفريق