قبل مواجهة النصر.. إدارة الرائد تتدخل لإنهاء خلاف المدرب مع سعيود

أكدت تقارير إعلامية سعودية، أمس الأربعاء، عن تدخل إدارة نادي الرائد لحل الخلاف القائم بين مدرب الفريق إيجور جوفيشفيو واللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود.

هذا بعد الخلاف الذي نشب بين المدرب و سعيود، الذي نتج عنه إبعاد اللاعب الجزائري عن آخر مواجهة لنادي الرائد في دوري روشن السعودي، أمام الفيحاء.

ليصرح المدرب إيجور جوفيشفيو، أن سبب إبعاد سعيود عن تلك المواجهة، هو عدم رغبته في اللعب مع الفريق، بعدها قام اللاعب بالرد على مدربه بنشره صورة له عبر حسابه بمنصة “الأنستغرام”، وهو يخوض التدريبات الجماعية لفريقه الرائد.

وعلق سعيود على الصورة بعبارة:”الرغبة في اللعب مع فريقي دائماً ما كانت موجودة وظاهرة” ليكذب بذلك لاعب شباب بلوزداد السابق كل ادعاءات مدربه، وهو الأمر الذي كان يؤكد على وجود خلاف بين الطرفين.

وحسب تقرير لموقع “الشرق الأوسط” السعودي، أمس الأربعاء، فإن إدارة نادي الرائد تدخلت لحل الخلاف الذي نشب بين سعيود ومدرب الفريق، قبل مواجهة الفريق أمام النصر.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب سعيود لتشكيلة الرائد الأساسية، في مواجهة اليوم الخميس، أمام النصر، برسم الجولة 23 من دوري روشن.