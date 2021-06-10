قبل مواجهة “تونس” وديّا.. عمارة: “الخضر يلعبون دائما من أجل الفوز”

أكد شرف الدين عمارة رئيس الفاف، أن المنتخب الوطني ذاهب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب التونسي سهرة الغد الجمعة في ملعب “رادس”.

وصرح “عمارة” قبل ذهاب الخضر إلى “تونس” قائلا: “كل مباراة يلعبها المنتخب الوطني تكون من أجل الفوز، لا يجب أن نمنح المباراة أكبر من حجمها، المنتخبان يعرفان بعضهما البعض وأمام بلدين شقيقين”.

وأضاف: “كل نتيجة إيجابية، راح ترفع من مكانة المنتخب الوطني وتمنحه تصنيفا أفضلا في ترتيب الفيفا”.

وتابع: “تصريحات قبل المباراة عادي جدا، لا يجب أن نخرج المباراة من إطارها بطبيعة الحال”.