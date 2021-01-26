قبل مواجهة “كريستال بالاس”.. مدرب “وست هام” يشيد بـ “بن رحمة”

أشاد “دافيد مويز” مدرب “وست هام” بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، مؤكدا أنه يقوم بعمل رائع مع الفريق.

وقال “مويز” في تصريحاته قبل مواجهة “كريستال بالاس” اليوم الثلاثاء: “بن رحمة يقدم في أداء رائع مع الفريق”.

وأضاف: “الشيء الكبير الذي أعمل عليه مع اللاعب الجزائري هو أن يتأقلم مع أجواء البريميرليغ”.

وتابع: “أعتقد أن بن رحمة يقدم أداء جيد، وعلينا أن لا ننسى أنه آتى من الشامبيونشيب ولأول مرة يلعب في البريمرليغ”.

وختم كلامه: “مثل هؤلاء اللاعبين علينا أن نذهب معهم رويدا رويدا، وأنا متأكد أنه سيقدم الشيء المنتظر منه”.