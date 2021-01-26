قبل مواجهة “كريستال بالاس”.. مدرب “وست هام” يشيد بـ “بن رحمة”

الرياضة
  • -
  • 0
قبل مواجهة “كريستال بالاس”.. مدرب “وست هام” يشيد بـ “بن رحمة”
بقلم أمير بهلول

أشاد “دافيد مويز” مدرب “وست هام” بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، مؤكدا أنه يقوم بعمل رائع مع الفريق.

وقال “مويز” في تصريحاته قبل مواجهة “كريستال بالاس” اليوم الثلاثاء: “بن رحمة يقدم في أداء رائع مع الفريق”.

وأضاف: “الشيء الكبير الذي أعمل عليه مع اللاعب الجزائري هو أن يتأقلم مع أجواء البريميرليغ”.

وتابع: “أعتقد أن بن رحمة يقدم أداء جيد، وعلينا أن لا ننسى أنه آتى من الشامبيونشيب ولأول مرة يلعب في البريمرليغ”.

وختم كلامه: “مثل هؤلاء اللاعبين علينا أن نذهب معهم رويدا رويدا، وأنا متأكد أنه سيقدم الشيء المنتظر منه”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=952338

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com