قبل موعد ربع النهائي .. تعرف على أكبر فوز للمنتخب الوطني أمام المغرب

تمكّن المنتخب الوطني الجزائري من الإطاحة بالمنتخب المغربي بخماسية كاملة مقابل واحد في تصفيات الألعاب الأولمية.

وتعتبر الأكبر على الإطلاق في تاريخ المواجهات بين الجارين وفي تاريخ لعبة كرة القدم.

وتعود الموقعة بالضبط إلى يوم 9 ديسمبر 1979، أين تالق فيها المقابلة المهاجم تاج بن صاولة، في اللقاء الذي جرى بملعب الدار البيضاء.

وشارك في المباراة أبرز النجوم الجزائرية التي حطت بالمغرب، أبرزهم عصاد وبلومي.

وكانت أخر مباراة بين “محاربي الصحراء” و”أسود الأطلس” بتاريخ 19 أوكتوبر 2019. حينما فاوز المغرب بثلاثية مقابل صفر ضمن بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

حدث هذا قبل 42 سنة، وقبل موعد مباراة السبت بين المنتخب الوطني المحلي والمغربي بالعاصمة القطرية الدوحة في الدور الربع نهائي من منافسة كأس العرب.