قبل موقعة “السبيرز”.. الإنجليز يُحفزّون “محرز”

سيخوض رفقاء “رياض محرز” مباراة مثيرة غدا السبت عندما يحلون ضيفا ثقيلا على “توتنهام” لحساب الجولة 9 من البريميرليغ.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ هدف “محرز” العالمي في مرمى توتنهام عندما كان لاعبا في “ليستر سيتي”.

وجاء في ذات التغريدة: “يا لها من نهاية رائعة.. هدف عالمي من محرز”.

هذا وستكون مباراة “توتنهام” فرصة للنجم الجزائري من أجل التأكيد على مكانته في الفريق الإنجليزي بعد تهميش “غوارديولا” له في المباراة الأخيرة.