قبل موقعة “السبيرز”.. الإنجليز يُحفزّون “محرز”

سيخوض رفقاء “رياض محرز” مباراة مثيرة غدا السبت عندما يحلون ضيفا ثقيلا على “توتنهام” لحساب الجولة 9 من البريميرليغ.
ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ هدف “محرز” العالمي في مرمى توتنهام عندما كان لاعبا في “ليستر سيتي”.
وجاء في ذات التغريدة: “يا لها من نهاية رائعة.. هدف عالمي من محرز”.
هذا وستكون مباراة “توتنهام” فرصة للنجم الجزائري من أجل التأكيد على مكانته في الفريق الإنجليزي بعد تهميش “غوارديولا” له في المباراة الأخيرة.
What a break ⚡️
What a finish 🔥
World class from @Mahrez22 🇩🇿#GoalOfTheDay pic.twitter.com/IEYh4BsTBm
— Premier League (@premierleague) November 19, 2020
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