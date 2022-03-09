قبل موقعة الكاميرون.. محرز يتلقى مفاجأة سارة

أختير الدولي الجزائري رياض محرز لاعب الشهر في فريقه مانشيستر سيتي بعد تألقه اللافت للانتباه في فيفري الماضي.

ونشر “السيتيزنس” اليوم صورة للاعب رياض محرز “مرفوع الرأس” على الصفحة الرسمية في “التويتر” وعنون “لاعب الشهر”.

كما كتب عن قائد الخضر “رياض محرز الفائز”.

وتتوالى الأخبار السارة على نجم السيتي بعد أدائه الكبير في الأونة الأخيرة، خاصة في اللقاء الأخير الذي قدّمه أمام مانشيستر يونايتد في البريمرليغ.

يحدث هذا، في ظل قرب الموعد الهام لقائد الكتيبة الوطنية وهو المواجهة النارية امام الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل للمونديال.

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