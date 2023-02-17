قبل موقعة الوداد.. شبيبة القبائل تكشف عن القميص الجديد

كشفت إدارة شبيبة القبائل عن القميص الجديد الذي سيلعب به لاعبو الفريق في مباراة اليوم الجمعة أمام الوداد البيضاوي.

ومن المننتظر، ان ينشد الاعب سوياد ورفقائه مباراة اليوم التي ستجمعهم بنادي الوداد البيضاوي المغربي بملعب 5 جويلية الأولمبي على امل تحقيق إنطلاقة جديدة.

كما تنوي إدارة الفريق القبائلي فتح صفحة جديدة مع الأنصار، و رد الاعتبار للفريق في المنافسة الإفريقية و حتى في البطولة الوطنية خلال مرحلة الإياب.

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