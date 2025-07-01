قبل نهائي الكأس.. كوربيس يعود كـ”تميمة فوز” في سوسطارة!

سيكون المدرب الفرنسي، السابق لنادي إتحاد العاصمة، رولان كوربيس حاضرًا في ملعب نيلسون مانديلا، يوم السبت، لمتابعة نهائي كأس الجزائر.

الذي سيجمع بين فريقه السابق، إتحاد الجزائر أمام المنافس شباب بلوزداد.

وهي دعوة رسمية وجهتها له إدارة “سوسطارة” تكريمًا لما قدّمه سابقًا للنادي. حيث يعد الفرنسي آخر مدرب قاد الإتحاد للتتويج بلقب كأس الجزائر سنة 2013 أمام الغريم التقليدي مولودية الجزائر.

كوربيس، الذي قاد العارضة الفنية للإتحاد، بين عامي 2012 و2013. سيعود هذه المرة ليس كمدرب، بل كـ”مستشار فني”، حيث أعلن خلال مشاركته في برنامج “L’Équipe du Soir” على قناة “La Chaîne L’Équipe”، أمس الإثنين، عن نيّته المساهمة بخبرته في دعم الفريق، دون أن يكون حاضرًا على دكة البدلاء.

في تصريح لافت، قال كوربيس مازحًا: “لن أكون على مقاعد البدلاء، لكن من يدري؟ ربما أجلب لهم الحظ، مثلما حدث آخر مرة حين تُوجوا بالكأس ونحن معًا”.

وأضاف: “سأتحدث معهم خلال هذا الأسبوع، سأقدّم بعض النصائح والتفاصيل المهمة. وبعدها، نرى إن كنت سأكون فأل خير عليهم”.

رغم تأكيده أنه لن يُشارك في التسيير المباشر للمباراة. فإن تواجد كوربيس في محيط الفريق يُعد رسالة معنوية قوية من إدارة الاتحاد، التي تستحضر التاريخ للاستفادة من تجربة الرجل الذي ترك بصمة في فترة كان فيها النادي يبحث عن الاستقرار والصعود إلى القمة.