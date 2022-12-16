قبل نهائي المونديال.. قميص ميسي مفقود حول العالم

شهد قميص نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، اقبال رهيب، خلال كأس العالم 2022، وأصبح مفقودا حول العالم باقتراب مباراة النهائي.

وكشفت صحيفة “ماركا”، بأن شركة “أديداس” العالمية، والمكلفة بتوفير العتادة الرياضي لمنتخب الأرجنتين، نفذ مخزونها من أقمصة ميسي.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه لا يمكن العثور على قميص ميسي، بألوان الأرجنتين، لا في قطر، ولا بوينس أيرس، وحتى في كل أنحاء العالم.

وأضافت “ماركا”، بأن شركة أديداس، تسابق الزمن، لتوفير أقمصة منتخب الأرجنتين، وبالتحديد قميص ميسي، في أقرب وقت ممكن.

https://www.marca.com/en/world-cup/2022/12/15/639b5d77ca47415e278b45ac.html