قبل نهائي رابطة الأبطال.. بن زيمة يتفوق على صلاح بالأرقام

تُلعب أمسية اليوم السبت، مباراة نهائي رابطة الأبطال، والتي ستجمع بين ريال مدريد بقيادة بن زيمة وليفربول وهدافه صلاح.

إذ يتفوق المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة، على مهاجم ليفربول المصري، محمد صلاح، في عدد الأهداف لهذا الموسم.

وسجل بن زيمة 44 هدفا هذا الموسم، فيما أحرز صلاح 33 هدفا، وتساوى اللاعبان في عدد التمريرات الحاسمة بـ15 تمريرة.

كما سجل بن زيمة هذا الموسم 15 هدفا في في رابطة الأبطال، وتمكن محمد صلاح من تسجيل 8 أهداف في ذات المنافسة.

للإشارة، يملك بن زيمة 86 هدفا في تاريخ “التشمبينزليغ”، وصلاح سجل 34 هدفا رغم قلة مشاركاته برابطة الأبطال مقارنة ببن زيمة.

للتذكير ستُلعب مباراة نهائي “التشمبينزليغ” بين ريال مدريد ضد ليفربول بملعب “ستاد دوفرنس” بفرنسا على لساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي.