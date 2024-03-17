قبل نهاية شهر جوان.. إنهاء رقمنة تسجيلات الأولى إبتدائي

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم، عن إنهاء عملية رقمنة تسجيلات السنة الأولى من التعليم الابتدائي والتوجيه ومتابعة غياب التلاميذ قبل نهاية شهر جوان المقبل.

ومن ولاية عين الدفلى صرّح بلعابد للصحفيين، أنّ رقمنة تسجيل تلاميذ السنة أولى ابتدائي، “ستسمح للأولياء بتسجيل أبنائهم عن بُعد دون عناء التنقل”.

كما أكد الوزير أن هناك عمليات أخرى في قطاع التربية سيتم رقمنتها مستقبلاً.

وفي السياق ذاته قال وزير مشيدا بالمستوى الذي وصلت إليه عملية الرقمنة لقطاع التربية الوطنية بعبن الدفلى: “طُبقت كما يجب أن تُطبق، وجاءت بثمارها”.