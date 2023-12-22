قبل وفاتها.. الملكة إليزابيث كانت قلقة لهذا الأمر!

تحدثت الأميرة آن، إبنة الملكة إليزابيث الثانية، في فيلم أنتجته قناة “بي بي سي”، وسيبث في 26 ديسمبر الجاري، عن الأمر الذي كان يقلق والدتها قبل وفاتها.

وقالت الأميرة آن، أن والدتها الملكة إليزابيث، كانت تشعر خلال المرحلة الأخيرة من حياتها بالقلق لاحتمال أن تموت في قصر بالمورال في اسكتلندا. بسبب التعقيدات التي قد تترتب على جنازتها.

وأوردت الأميرة: “أعتقد أنها كانت تشعر بأنّ الأمور ستتّسم بصعوبة أكبر في حال توفيت في بالمورال”.

وأضافت الأميرة: “حاولنا إقناعها بأن ذلك ينبغي ألا يكون مسألة يتخذ قرار في شأنها”.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية التي تولت العرش البريطاني مدى 70 عاما، وهو رقم قياسي في الملكية البريطانية، في 8 سبتمبر 2022 في قلعة بالمورال الاسكتلندية.

وأقامت الملكة خلال الفترة الأخيرة من حياتها، داخل قلعة وندسور قرب لندن، لكنها اعتادت قضاء أواخر الصيف في بالمورال. حيث كانت تركب الخيول وكانت العائلة تمارس الصيد.

وبعد عرض نعش الملكة للعامة في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، نقل إلى لندن في طائرة عسكرية. ثم عُرض في وستمنستر هال حتى الجنازة التي أقيمت في 19 سبتمبر.