قبل وقع الكارثة..

في واحدة من المكالمات التي جعلتنا نختار تسليط الضوء على هذا الموضوع، كانت للسيدة أم عبيدة، هي أم والحمد لله حريصة على أن تربي أولادها على قيم سوية، بدأ القلق يراودها، لها ابنة تبلغ من العمر 12 سنة، وهو سن تبدأ فيه البنت باكتشاف أمور جديدة في حياتها، تتحول من بنت بريئة إلى صبية مكتملة الأنوثة، بدأ القلق بعد أن طرحت عليها ابنتها أسئلة لا تناسب سنها، فخشيت أن تكون البنت تخفي أشياء عنها، لهذا تسأل:

كيف أقوي علاقتي بابنتي المراهقة؟

ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يشغل بال الكثير من الأمهات، وهو حقا أمر يستعدي القلق، فإن لم تكن ابنتك كتابا مفتوحا أمامك فتوقي الكارثة سيدتي، لهذا نقترح هذه النقاط لتقوي العلاقة بابنتك:

1/ مارسي أمومتك قبل أن تسعين لمصادقة ابنتك:

فلا يجب على الأم أن تمارس دورها كأم قبل أن تسعي في سبيل الفوز بصداقة أبنائهن وبناتهن، فيتنازلن عن بعض التوجيهات الهامة لهم، وهذا هو أخطر ما في الأمر، فليس عليكِ أن تفعلي ذلك، كوني أمّاً أولاً، وعندما تصل طفلتكِ إلى سن النضج ستتفهم لماذا فعلتِ ما فعلت من قبل، وهذا الإخلاص في رعايتك لطفلتكِ سيكون بذرة الصداقة التي ستنشأ بينكما.

2/ كوني مثالا لها تقتدي به قبل أن تحدثينها بلغة الأمر:

فليست الأوامر والتوجيهات رغم أهميتها هي أفضل طريقة لتربية طفلتكِ، الطريقة الأفضل هو أن تكوني أنتِ من خلال أفعالكِ النموذج الكامل والمثالي بالنسبة لها، وذلك من خلال الاعتراف بأخطائك، بهذه الطريقة تكسبين احترام ابنتكِ وتفوزين بصداقتها.

3/ كوني لها أقرب وتشاركي معها كل الاهتمامات

الصداقة تكمن في مشاركة الأمور التي يستمتع بها الأشخاص معاً، كمثال بدل من أمرها بغسل الأواني شاركيها المهمة، وتبادلي معها أطراف الحديث، من خلال القصص أو الأحداث اليومية التي تواجهها، وهذه فرصة طيبة للاقتراب من بعضكما،