قبل 24 ساعة من سفرية فرنسا.. بلايلي يغيب عن تدريبات مولودية الجزائر مجددا

غاب اللاعب يوسف بلايلي عن تدريبات مولودية الجزائر للمرة الثانية تواليا، اليوم الجمعة، التي جرت بالمركز الجديد زرالدة.

و جرت الحصة التدريبية، صباح اليوم الجمعة، في حضور أقلية من الأنصار، خارج مركز “عبد الرحمان عوف” الذين استفسروا عن جديد وضعية إبن مدينة الباهية.

و كشف مصدر “النهار أون لاين” أن يوسف بلايلي تحفظ عن تسريح شقيقه “فارس بلايلي” من الفريق. وهو الأمر الذي لم يعجبه ولم يعجب حتى والده.

و من المنتظر، أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، و مستجدات جديده، يوم غد، الذي يصادف سفرية المولودية إلى فرنسا للدخول في تربص صيفي.

للإشارة، أن يوسف بلايلي لا يزال يدرس عدد من العروض أبرزها العرض المغري من قبل الترجي التونسي، الذي تفاوض معه سابقا، و وعده بلعب مونديال الأندية.