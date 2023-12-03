قبل 40 يوم من كأس إفريقيا.. عوار خارج حسابات مدرب روما

استغنى مدرب روما الإيطالي جوزيه مورينيو عن خدمات الدولي الجزائري حسام عوار بعدما أخرته من حساباته في مباراة ساسولو.

ولم يشارك حسام عوار و لا دقيقة في المباراة المثيرة التي فاز بها مورينيو ولاعبيه أمام المستضيف ساسولو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اندرجت ضمن الجولة 14 من الكالتشيو بملعب “”مابي”.

ويبدو أن عوار ذهب ضحية عودة النجم الأرجنتيني ديبالا، الذي سجل الهدف الأول لفريقه عن طريق ضربة جزاء.

وقد يكرر الغياب بالنسبة لحسام عوار، في المباراة المقبلة، بعد تأكيد وسائل الاعلام الإيطالية أن “السبيشل وان” أصبح غير مقتنع بخدماته. وهو الأمر الذي قد يعود سلبا على خريج مدرسة ليون الفرنسي، الذي تنتظره مهمة صعبة مع المنتخب الوطني في الكان المقبل.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–