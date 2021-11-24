قبل 45 يوما من انطلاقها.. الكاف تهدّد الكاميرون بنقل الكان إلى قطر أو المغرب

إصطدم المسؤولون عن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم جاهزية الكاميرون لاحتضان كأس إفريقيا قبل إنطلاقها بـ 45 يوما خلال الزيارة المفاجئة.

وكانت الصدمة كبيرة حينما اكتشف المسؤولون أن الملعب الذي سيحضتن اللقاء الافتتاحي ليس جاهزا بعد. وهو الذي كان مفترض أن يتنتهي أشغاله في وقتها المحدّد.

وكشف بيان “الكاف” أنه من غير المستبعد نقل “الكان” إلى قطر أو المغرب، في حالة عدم جاهزية الملاعب إلى جانب ذلك أعطت مهلة نهايتها 30 نوفمبر.

ووجه الإتحاد الإفريقي خطابا رسميا يطالب الكاميرون بإعطائه تأكيدات رسمية وموثقة فيما يخص الوضع الوبائي ومستوى تفشي كورونا. إلى الكشف عن مخطط البنى التحتية قبل يوم 30 نوفمبر.

يذكر، أن الإتحاد أبدى تخوفاته من ارتفاع نسبة “كورونا” في بعض المدن مثل ياوندي ودوالا.

وكان من المفترض أن الملعب الأولمبي سيكون جاهزا يوم 30 نوفمبر المقبل، لكن يبدو أن الأمور ستفوق القائمين على المنشآت.

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كذبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” الشائعات المتداولة حول تدخل جمال بلماضي في صلاحيات مجيد بوقرة.

المُكلف بالإعلام في الفاف صالح باي عبود أكد أن الأخبار التي انتشرت حول اعداد بلماضي لقائمة كأس العرب للمُنتخبات غير صحيحة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية:” ما تم تداوله عن تدخل بلماضي في إعداد قائمة كأس العرب غير صحيح، الثنائي يعمل بالتنسيق والتشاور”.

وأضاف:” ليس من عادة بلماضي التدخل في صلاحيات مدرب منتخب المحليين أو فرض خيارات عليه “.