قبل 72 ساعة من العودة للدراسة: تحذيرات من سهر التلاميذ في رمضان

شرعت مديريات التربية بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ في القيام بحملات تحسيسية. لمنع التلاميذ من السهر في الشهر الفضيل. وهذا على بعد حوالي 72 ساعة أيام من العودة إلى مقاعد الدراسة.

كما وجهت عددمن مديريات التربية مع جمعيات أولياء التلاميذ نداءات لحرص الأولياء على نوم التلاميذ في وقت مبكر. لأن العكس يؤثر على تركيزهم في القسم .

وقد اشتكى الأساتذة العام الماضي من عدم تركيز التلاميذ أثناء إلقاء الدرس بسبب ، النعاس الشديد أي غائب عن الذهن تقريبا والذي سوف يؤثر سلبا على مردوده الدراسي .

وقد أُرجع سبب ذلك إلى السهر متابعة مختلف البرامج التلفزيونية واستعمال الهواتف النقالة لغاية الصباح .

وأكدت مديريات على ضرورة قيام الأولياء بواجبهم اتجاه اطفالهم وتفادي السهرات الرمضانية .

هذا وتزامنت عطلة الربيع هذه السنة مع أول أيام الشهر الفضيل التي يقضي فيها الاطفال ،سهرات رفقة اوليائهم الى ساعات متاخرة تصل حتى الثانية صباحا .