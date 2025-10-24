قبول تمويل 75 مشروعا رياديا للطلبة في عدة مجالات

أنجزت الجامعة، كمحرك لخلق الثروة، خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 أكتوبر 2025، قبول تمويل 75 مشروع رياديا للطلبة في عدة مجالات.

وحسب ما نشره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على صفحته بفايسبوك، تم قبول تمويل 75 مشروع رياديا للطلبة في مجالات الطب، والفلاحة، والصناعة التحويلية، والإقتصاد الأخضر.

ويمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية في مسار إنشاء المؤسسات المصغرة من طرف الطلبة، ويجسد الإنتقال من الفكرة إلى المشروع.

نتائج لجان انتقاء اعتماد تمويل المشاريع CSVF

وتم قبول 5 مشاريع في مجالات، والصناعة الغذائية، والصناعة التحويلية، والبناء والأشغال العمومية، والخدمات، بجامعة أحمد زبانة، بغليزان.

وفي جامعة تامنغست، تم قبول 7 مشاريع في مجالات الصحة، والأشغال العمومية، الصناعة، والخدمات.

وفي جامعة البويرة، تم قبول 3 مشاريع في مجالات صناعة التغليف، الخدمات.

أما بالمركز الجامعي البيّض، فتم قبول مشروعين في مجالات الأشغال العمومية، والفلاحة.

كما تم قبول 5 مشاريع في مجالات، الطب، والفلاحة، والصناعة، والخدمات، بجامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس.

وفي جامعة محمد البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج، تم قبول 6 مشاريع في مجالات الصناعة، والفلاحة، والخدمات.

وفي جامعة باجي مختار، بعنابة، تم قبول مشروعين في مجالات الخدمات الصحية، والصناعة الإلكترونية.

أما بجامعة الجزائر 3، تم قبول مشروعين في مجالات الرياضة، والصناعة التحويلية.

وفي جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس، تم قبول 7 مشاريع في مجالات الخدمات، والصناعة.

كما تم في جامعة ادرار، وتم قبول مشروع واحد في مجال الصناعة التحويلية.

أما بالمدرسة العليا لعلوم التسيير، فتم قبول مشروعين في مجالات الطب، الصناعة.

وفي المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، تم قبول مشروع واحد في مجال الصناعة.

كما تم قبول 6 مشاريع في مجالات الخدمات الصحية، خدمات التبريد، الصناعة الميكانيكية، الأشغال العمومية، بجامعة جيجل.

وفي جامعة قسنطينة 1، تم قبول مشروع واحد في مجال الفلاحة. وفي المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا - قسنطينة، تم قبول مشروع واحد في مجال الفلاحة.

وبجامعة بجاية، تم قبول 5 مشاريع في مجالات الصحة، الفلاحة، الخدمات، الصناعة. وفي جامعة خنشلة، تم قبول مشروع واحد في مجال البنى التحتية.

أما بجامعة 20 اوت 1955 سكيكدة، تم قبول 10 مشاريع للتمويل في مجالات الصناعة، الخدمات، الأشغال العمومية، الطب والصيدلة.

وفي جامعة فرحات عباس سطيف 1، تم قبول مشروعين في مجالات الطب والخدمات. وبجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، تم قبول 6 مشاريع في مجالات الطب والصناعة والفلاحة.