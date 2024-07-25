قبول ملفات 3 مترشحين للرئاسيات وهؤلاء المعنيون

كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، عن قبول 3 ملفات للترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، ورفض 13 ملفا آخرا.

ويتعلق الامر بكل من أوشيش يوسف، عن جبهة القوى الاشتراكية. حيث تبين وجود 1257 استمارة، حيث تم قبول 1250 ورفض 7.

كما تم قبول ملف ترشح عبد المجيد تبون، تم ايداع 482 الف و533 استمارة توقيعات فردية خاصة بالناخبين الموزعة عبر 58 ولاية والخارج.

حيث تم قبول منها 416 الف و320 استمارة ورفض منها 66 الف و213 استمارة.

كما تم ايداع 18 الف و600 استمارة التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين الموزعة على 58 ولاية وبالخارج تم قبول منها 18 الف و95 ورفض منها 188 استمارة ملغاة و323 استمارة مكررة ملغاة.

كما تم قبول ملف حساني شريف، حيث تم ايداع 87 الف و586 استمارة توقيعات فردية خاصة بالناخبين موزعة عبر 50 ولاية.

كما تم قبول منها 79 الف و782 استمارة ورفض منها 9 الاف و654 استمارة.

وتم ايداع 2021 الف استمارة التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين الموزعة على 50 ولاية. تم قبول منها 1986 ورفض منها 35 استمارة ملغاة و23 استمارة مكررة ملغاة.