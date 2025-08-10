قبول 56 ملف مشروع.. بيان هام حول دعم مشاريع الجمعيات

وجه قطاع التضامن الوطني، إعلانا لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2025.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بالمشاريع ضمن الأهداف التالية:

دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. ودعم مراكز المساعدة عن طريق العمل، الورشات المحمية، المزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالبالغين.

والمساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا و اجتماعيا. والمساهمة في برامج التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب.

وكذا دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين. والمساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (دعم وتكفل نفسي، مرافقة اجتماعية).

وعلى أساس ذلك، استقبلت مصالح قطاع التضامن الوطني ملفات مشاريع الدعم.وخلصت أشغال اللجنة المنشأة لدراسة المشاريع المقدمة إلى قبول 56 ملف مشروع جمعوي من أصل 79 ملف تضم مشاريع للجمعيات المسيرة للمؤسسات الاجتماعية، والطبية الاجتماعية، والمزارع البيداغوجية، ومراكز المساعدة عن طريق العمل، ومشاريع للجمعيات الاجتماعية التي تهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة وقضايا المرأة والأسرة وكذا الجمعيات التي تعنى بالأشخاص المسنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال دعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

حيث تجمع العملية بين التمويل والاستشارات وبناء القدرات وتجسيد البرامج التربوية التعليمية والتحسيسية. مع التركيز على تطوير دور الجمعيات كمؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.

للاطلاع على قائمة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المستفيدة من الدعم في إطار برنامج سنة 2025، يرجى النقر على الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/1hAomt75tTl6BktkRDo…/view…