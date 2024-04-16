قبيل الانطلاق في عدل 3.. خرجات فجائية ليلية لإتمام برنامج عدل 2

قام المدير العام لوكالة عدل فؤاد مقراني، ليلة أمس الاثنين، بزيارة فجائية إلى موقع 1500 مسكن عدل درارية وموقعي 1074 و 926 مسكن عدل بواد الطرفة العاشور بولاية الجزائر.

وسجل المدير العام خلال معاينته وتفقده لسير أشغال التهيئة الداخلية والخارجية، عدة عراقيل أثرت سلبا على سير المشروع. نتج عنه بعض التأخيرات في الإنجاز مما جعله يتخذ إجراءات مستعجلة لحلحلة العراقيل. ووجه تعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة الإنجاز ومضاعفة العمل لتسليم السكنات في آجالها المحددة .

كما شدد مقراني، على جميع الفاعلين في المشروع التجنيد المستعجل على جميع الأشغال الداخلية والخارجية من أجل الانتهاء منها في الٱجال المبرمجة حسب خطة الطريق. مشددا على ضرورة احترام جودة و نوعية كل الأشغال. وأكد المدير العام أن وكالة عدل لا تتسامح مع الشركات المتحايلة والمتقاعسة والمتهاونة. مصرا على تدارك كل التأخرات ومعالجة كل المشاكل التقنية.

وفي نفس الإطار، قام المدير العام المساعد للتسيير العقاري بوكالة عدل رفقة لجنة مشتركة مختصة بمتابعة نوعية الأشغال بموقع 4500 مسكن عدل بوينان بولاية البليدة. حيث إستهلت اللجنة التقنية مهمتها بتفقد أشغال التهيئة الداخلية للسكنات لتنتقل مباشرة لمعاينة الأشغال الخارجية التي قاربت على الإنتهاء.

كما تم تسجيل بعض التحفظات من طرف اللجنة. ليتم عقد بعدها اجتماع تقني وجهت خلاله تعليمات لشركات الإنجاز لرفع كل التحفظات المسجلة تحت المراقبة. و المتابعة لمكاتب الدراسات بهدف تسليم الموقع في المحطات المقبلة وفق معايير الجودة والنوعية في الإنجاز.