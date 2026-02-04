قبيل رمضان..حجز ما يفوق 4 قناطير من اللحوم الحمراء في وهران

تمكن عناصر الشرطة لأمن دائرة بوتليلس، في ولاية وهران من حجز ما يفوق 4 قناطير من اللحوم الحمراء ( لحم الخروف ، لحم البقر ). والأحشاء على إثر مراقبة لمحل قصابة بقطاع الاختصاص.

وبعد عملية التفنيش بالتنسيق مع الطبيب البيطري ومكتب النظافة للبلدية، تبين أن كمية اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري. لعدم احترام شروط النظافة والحفظ، والصحة العمومية تبين أن الكمية المضبوطة. أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المخالف.

وتأتي العملية، في إطار إبراز المجهودات المبذولة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في المحافظة على البيئة. وضمان سلامة وصحة المستهلك ،والوقاية من التسممات الغذائية، تزامنا وشهر رمضان الفضيل .

