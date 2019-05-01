قبيل شهر رمضان أشرف زكي يحذر الممثلين وشركات الإنتاج

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر،” أنه لن يتردد في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شركة إنتاج، أو ضد أي ممثل، أو أي شخص يخالف قانون النقابة “.

وذلك في بيان صحفي صدر عنه مساء أمس الثلاثاء، والذي وجه خلاله رسالة تحذير إلى جميع المشاركين في مسلسلات شهر رمضان المقبل.

حيث أضاف نقيب المهن التمثيلية أنه ذهب الى جميع شركات الإنتاج ومعه مجلس النقابة، وجلس معهم للحديث عن الأزمات والمخالفات التي يقوم بها البعض.

الأمر الذي جعله الآن يوجه رسالة مباشرة للجميع، أن من لا يحترم قانون النقابة ويتطاول على هيئتها، سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده.