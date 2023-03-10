قبيل شهر رمضان.. تذبذب توزيع بعض المواد الغذائية وهذه أهم الأسباب

اعترف رئيس الجمعبة الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، بوجود تذبذب في توزيع بعض المواد الغذائية. خاصة واسعة الاستهلاك، كالزيت والحليب والسميد.

وأفاد بولنوار في تصريح لـ “النهار” أن النقطة المشتركة بين هذه المواد هي أنها مدعمة. ودائما ما يحدث هذا في المواسم.

وقال إنه رغم التذبذب إلى أن الأرقام المستقاة سواء من الدواوين العمومية أو المنتجين. أن هذه المواد يكفي مخزونها لتلبية الطلب شهر رمضان وحتى بعده.

وأرجع بولنوار السبب إلى وجود خلل في التوزيع وكذلك ارتفاع الطلب المبالغ فيه. وكذلك الإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطمأن بولنوار، أن مخزون المواد الغذائية وواسعة الاستهلاك يكفي أشهرا بعد شهر رمضان. مشيرا إلى ضخ كميات جديدة من الزيت وغبرة الحليب والفرينة.