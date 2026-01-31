قبّال يقود باريس أفسي لفرض التعادل أمام أولمبيك مارسيليا

قاد صانع الألعاب الدولي الجزائري، إيلان قبّال، ناديه باريس أفسي، اليوم السبت، لفرض تعادل ثمين (2-2) أمام أولمبيك مارسيليا.

في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي - الليغ 1.

وشارك قبّال في كامل أطوار اللقاء، مقدّمًا أداءً مميزًا تُوّج بتسجيل هدف التعادل الثاني لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة (90+4)، بعدما كان باريس أفسي متأخرًا في النتيجة بهدفين مقابل هدف.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق غرينوود من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يُعزّز أوباميانغ التقدّم بهدف ثانٍ في الدقيقة 53، واضعًا مارسيليا في موقف مريح خلال أغلب فترات اللقاء.

غير أن باريس أفسي عاد بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث قلّص الفارق في الدقيقة 82 بعد عمل جماعي مميز، تُوّج بتمريرة مفتاحية من إيلان قبّال، منح على إثرها زميله مباو تمريرة حاسمة، سجل منها جوناثان أغوني الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وفي الوقت بدل الضائع، تحمّل قبّال مسؤولية تنفيذ ركلة الجزاء، لينجح في تحويلها إلى هدف التعادل، مؤكّدًا دوره الحاسم في إنقاذ فريقه من الخسارة أمام أحد كبار الكرة الفرنسية.

ومن جانب آخر، شارك مهاجم الخضر، أمين غويري، بديلا في المواجهة من جانب “لوام”، عند الدقيقة 67 ولم يقدم أي شيء يذكر.

وبهذا الأداء، يواصل إيلان قبّال تأكيد قيمته الفنية وتأثيره الكبير مع باريس أفسي، سواء بصناعة اللعب أو بالحسم في اللحظات الحاسمة، ما يعزز حضوره كلاعب مهم داخل الفريق وعلى مستوى المتابعة الجزائرية.

للإشارة، بصم قبال على ثامن أهدافه و أربع تمريرات حاسمة هذا الموسم مع ناديه، في 19 مباراة في الدوري الفرنسي “الليغ1”.