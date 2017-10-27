قتلة الفلسطينين “موشيه ديان” و”غولدا مائير” تدخل الجزائر

الجمارك تفضح لجنة القراءة وتحجز مؤلفات في حاويات بـ«صافاكس» و النهار تنشر بالصور

كتب تروج للماسونية وأخرى تمحو خارطتي فلسطين والصحراء الغربية ضمن المحجوزات ومديرية الجمارك ترفض الجمركة وتحقق في الفضيحة «هاشات» فرنسية تدخل قاموسا يتضمن الكيان الصهيوني ضمن خارطة العالم بدلا من فلسطين