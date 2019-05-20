قتلة لطفي أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار .. وعائلته تطالب بالقصاص

احتج صبيحة اليوم عدد من أصدقاء وأفراد عائلة الشاب “بحري لطفي”، من حي 500 مسكن بالبوني، أمام محكمة الحجار

مطالبين بتطبيق القصاص على مرتكبي جريمة القتل، التي راح ضحيتها الشاب لطفي الذي توفي الجمعة الماضي، بعد تعرضه لاعتداء

من طرف مجموعة من الأشخاص بحي بوخضرة، بعد أن كان على متن دراجة نارية قبل أن يعترضه مجهولين مدججين بالسلاح.

وعرض الجناة للضحية بهدف سرقة دراجته النارية،قبل أن يوجهوا له طعنات قاتلة بمناطق مختلفة من جسده ثم فروا لوجهة مجهولة.

وترك القتلة وراءهم الضحية يسبح في بركة من الدماء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

ورفع المحتجون شعارات طالبوا من خلالها بتنفيذ حكم القصاص، في الحق مرتكبي الجريمة، والذين مثلوا صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية

لدى محكمة الحجار بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.