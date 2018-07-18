قتلى في تحطم طائرتين للتدريب بأمريكا

تسبب حادث تحطم طائرتين صغيرتين للتدريب من طراز “Piper PA-34″و “Cessna 172”

بالقرب من مدينة ميامي بفلوريدا الأمريكية في وفاة 3 أشخاص.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، فإن الطائرتين أقلعتا من قاعدة للتدريب بمطار ميامي الدولي .

وسقطت لأسباب مجهولة في مكانين مختلفين على بعد 15.5 كلم من مكان الإقلاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إحدى الطائرتين كانت تقل طيارين اثنين، أما الثانية فكان على متنها طيار واحد.

وقد أدى هذا الحادث إلى وفاة جميع الطيارين الثلاثة .

وفتحت الدائرة الجوية الفدرالية الأمريكية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثين.