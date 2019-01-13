قتلى.. مدارس مغلقة وأزمة غاز بسبب الثلوج !

الجيش والحماية المدنية تدخلا لفكّ العزلة عن قرى ومداشر وفتحا الطريق السيّار

«قرعة» غاز بـ300 دينار ومواطنون يلجأون إلى التدفئة بالحطب

10 ولايات محــاصــرة.. و120 طريـق مغلـق

تسببت تساقط الثلوج، خلال اليومين الماضيين، في انقطاع التزود بالغاز عن بلديات وقرى بأكملها، فيما تم غلق العديد من المدارس من أجل استعمالها لاستقبال العائلات التي حاصرتها الثلوج، كما تم تأجيل امتحانات التكوين المتواصل في ولاية المدية، وقد خلّف تساقط الثلوج 14 حادثا مروريا، فيما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية الدولية والمحلية عبر المطارات.

الثلوج تعزل القرى ببجاية.. التدفئة والطبخ على الحطب و5000 دينار للحمولة

تسببت الثلوج المتساقطة، خلال الأيام الأخيرة، على ولاية بجاية في عزل العديد من بلديات الولاية على غرار ببلدية كنديرة وآيت مليكش وآيت اسماعيل وغيرها، بعد أن بلغ سمك الثلوج المتساقطة بالمنطقة 40 سم.

كما أدت التساقطات في شل العديد من الطرقات والمحاور الكبرى، وتسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 106 الذي يربط بجاية بولاية البرج، فيما علق العشرات من المواطنين على الطريق السيار شرق-غرب وبحدود ولاية البويرة.

وأرهق تساقط الثلوج المواطنين بالمدن المعزولة والقرى وخلق أزمة جديدة لهم، تتمثل في ندرة وغياب قارورات غاز البوتان وخلق طوابير أمام نقاط البيع، رغم إعلان مصالح شركة «نفطال» بالولاية عن توزيع قرابة 40 ألف قارورة غاز بوتان في ظرف يومين.

فيما لجأ العديد من المواطنين إلى البحث عن سبيل آخر للتدفئة بعد صعوبة التموين بغاز بوتان، وذلك من خلال استعمال الحطب الموجود في الغابات المجاورة في التدفئة والطبخ، حيث بلغ سعر الحمولة 5 آلاف دينار.

غاز البوتان بلغ 300 دينار في المسيلة.. «ومكاش»

استغل أصحاب سيارات «كلونديستان» فترة التساقطات التي ضربت بلديات ولاية المسيلة لرفع أجرة نقل قارورة الغاز إلى أكثر من 300 دج، حيث يضطر المواطنين إلى الاستعانة بسيارة «كلونديستان» لنقل قارورة غاز بوتان الذي يصل سعرها إلى 200 دج للقارورة الواحدة، وهي فاتورة تثقل كاهل المواطن، بالمقابل تسببت الاضطربات الجوية في ارتفاع سعر قارورة الغاز إلى 300 دينار.

فتح المدارس لاستقبال العائلات المحاصرة وتنصيب خلية أزمة بولاية البويرة

قررت مصالح ولاية البويرة تنصيب خلية أزمة، بعد أن تسبب التساقط الكثير للثلوج بالولاية تحسبا لأي طارئ، مع تسخير العديد من المدارس لاستقبال العائلات المحاصرة وسط الثلوج، كما فتحت مصالح الاستعجالات أجنحة للحالات الطارئة كالحوادث وغيرها.

وتسببت الثلوج المتساقطة بولاية البويرة في تعطل حركة المرور بالطريق السيار والطرق الولائية والبلدية، حيث تدخلت كاسحات الثلوج لإزالة طبقات الثلوج المتراكمة التي بلغت أزيد من 20 سنتيم بالمناطق الحضرية، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية وعمال الأشغال العمومية والبلدية لفك الحصار عن المركبات التي كانت جاثمة بالطريق الوطني رقم 5 والطريق السيار.

تأجيل امتحانات مختلف الأطوار بجامعة التكوين المتواصل بسبب الثلوج في المدية

أدت الثلوج المتساقطة، خلال اليومين الماضيين، بولاية المدية، إلى إلغاء امتحانات مختلف الأطوار بجامعة التكوين المتواصل وتأجيلها إلى الجمعة القادم، كما قررت مصالح ولاية المدية تشكيل خلية أزمة على مستوى مقر الولاية لمتابعة آخر المستجدات وتدخل مختلف فرق الأشغال العمومية التي قامت برش الطرقات بالحصى والملح تفاديا لتشكل طبقات الجليد.

الثلوج تغلق العديد من مشاتي عين صندل وسلاوة وعين العربي في ڤالمة

تسببت الثلوج المتساقطة على ولاية ڤالمة، في غلق الطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين سلاوة عنونة وعين حوتة، كما عرفت مدينة بن جراح غلق الطريق الولائي 162 في جزئه الرابط بين منطقة عين الصفراء وماونة ببلدية بن جراح، خاصة وأن هذه المنطقة تعرف توافدا كبيرا للعائلات للعب بالثلج، كما تعاني العديد من بلديات الولاية من مشكل في التموين بقارورات غاز البوتان.

الثلـوج تغلـق طرقــا وتتسبــب في أزمة غاز البوتان بسكيكدة

شهدت ولاية سكيكدة بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج، غلق الطريقين الولائيين 132 و7 اللذين يربطان عدة مناطق ببلدية القل، فيما تدخلت مصالح الأشغال العمومية بالتعاون مع السلطات المحلية وبمرافقة مصالح الدرك الوطني، في عدة نقاط من أجل فك العزلة عن المحاصرين وفتح الطريقين أمام حركة المرور، فيما رصدت «النهار» رحلات للمواطنين من أجل الظفر بقارورة الغاز التي أصبحت مطلبا صعب المنال.

إلغاء رحلات دولية ومحلية من مطار قسنطينة الدولي

قرر مطار قسنطينة الدولي إلغاء كل الرحلات الجوية الداخلية والدولية خلال الفترة الصباحية بسبب استحالة إقلاع أو هبوط الطائرات بالمدرج بسبب تراكم الثلوج المتساقطة خلال اليومين الماضيين، كما تسببت الثلوج المتساقطة في شل حركة المرور على مستوى بعض المحاور.

حيث باشرت فرق الحماية المدنية تدخلاتها على مستوى كل من منطقة زيغود يوسف بالطريق السيار شرق – غرب باتجاه النفق المؤدي إلى ولاية سكيكدة، كما تم إسعاف 3 حوامل من قبل عناصر الحماية المدنية.

الثلوج تتسبب في 14 حادثا مروريا بسطيف

تسببت موجة الثلج التي شهدتها معظم بلديات ولاية سطيف، خلال اليومين الماضيين، في تسجيل 14 حادثا مروريا، كما تكفل عناصر الحماية المدنية في أكثر من 98 عملية بإسعاف وإجلاء مرضى باستعمال شاحنات التدخل في بعض الأحيان ومرافقة ماكينات الأشغال العمومية ومصالح الدرك الوطني، بالإضافة إلى خرجتين من أجل التكفل بالأشخاص من دون مأوى وتحويلهم إلى دار التضامن عين تبينت بسطيف.

عرقلة حركة السير.. وكاسحات الثلوج تتدخل في أم البواقي

تسبب الاضطراب الجوي الذي شهدته ولاية أم البواقي، خلال الفترة الأخيرة، في عرقلة سير العديد من المحاور بالطرق الوطنية، حيث تدخلت مصالح مديرية الأشغال العمومية لفتح عدد من الطرق الوطنية والبلدية، على غرار مناطق فج الخرشف والعسكرية وشوف الدابة وعبر الطريق الولائي رقم 5 المؤدي لبلدية عين الديس، وذلك من خلال توفير الآليات من أجل مساعدة المواطنين على التدخل.

14 بلدية في عين الدفلىمن دون غاز المدينة

شهدت أغلب بلديات ولاية عين الدفلى، خلال اليومين الماضيين، حالة استنفار إثر انقطاع غاز المدينة عن حوالي 14 بلدية لأزيد من 12 ساعة، وذلك بسبب الأشغال التي تزامنت مع موجة برد شديدة، دفعت بسكان المناطق المعنية إلى التهافت للحصول على قارورات غاز البوتان، والذي وصل سعر القارورة الواحد إلى 300 دج.

هلاك رعية إفريقي جراء البرد بضواحي بني بوسعيد في تلمسان

قامت وحدة الحماية المدنية العاملة بضواحي مغنية ولاية تلمسان، أول أمس الجمعة، بنقل جثة عثر عليها على حافة طريق، تعود لرعية إفريقي «حراڤ» من جنسية مالية، يبلغ من العمر 22 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ«النهار»، فقد كانت جثة «الحراڤ» ملقاة على مقربة من حافة طريق يقع بمنطقة جبل عصفور التابعة إقليميا لدائرة بني بوسعيد الحدودية، ولم تظهر على الجثة أية آثار اعتداء، مما جعل مصادرنا ترجح أسباب الوفاة إلى البرد الشديد، خاصة وأن المنطقة اجتاحتها موجة حادة من البرد.

حيث حولت الجثة إلى مصلحة تشريح الجثث بمستشفى الاختصاص، بينما باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحريات في ملابسات الحادث.

الثلـــوج تعـــزل بعضمن بلديات تيبازة

شهدت بلديات ولاية تيبازة عزلة بسبب تساقط كميات من الثلوج، كما أدت التساقطات إلى غلق العديد من الطرق بالجهة الغربية في الولاية، على غرار دائرة الداموس وبلدية الأرهاط، وكذلك الطريق الرابط بين دوار تازروت وبلدية أغبال.

وقد استدعى الأمر تدخل مصالح دائرة الداموس وبلدية الأرهاط وكذا مديرية الأشغال العمومية من أجل إزالة الثلوج وفتح الطرقات المغلقة التي تسببت في عرقلة كبيرة للسير.

10 ولايات محــاصــرة.. و120 طريـــق مغلـــق

كشفت وزارة الأشغال العمومية والنقل عن حصيلة التقلبات الجوية التي شهدتها معظم ولايات الوطن خاصة الشرقية منها، وما تسببت فيه من انقطاعات الشبكة الوطنية للطرقات، خاصة من الجهة الشرقية بسبب التساقط الكثيف للثلوج، مما أدى إلى غلق العديد من هذه الطرقات خلال 48 ساعة المنصرمة.

وحسب بيان للوزارة قامت المصالح المختصة بوزارة الأشغال العمومية والنقل، فإنه وعلى إثر التقلبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان اليد العاملة والإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان الإبقاء على شبكة الطرقات في حالة استعمال دائم وضمان السلامة المرورية لمستخدميها.

وقد تم خلال اليومين المنصرمين، تسجيل عدة تدخلات لمصالح الأشغال العمومية على مستوى عشر ولايات التي عرفت تساقط كثيف للثلوج، مما أدى إلى انقطاع بعض الطرقات وتذبذب في حركة السير في البعض الآخر على غرار ولاية بجاية والبليدة والبويرة وتيزي وزو وجيجل وسكيكدة وبرج بوعريريج وڤالمة وبومرداس وسوق أهراس وميلة.

وأضاف ذات البيان أن 112 محور ضم 30 طريقا وطنيا و54 طريقا ولائيا و28 طريقا بلديا، بالإضافة إلى الطريق السيار شرق – غرب.

وتم خلال هذه التدخلات تسخير أكثر من 590 عامل صيانة من مديريات الأشغال العمومية وتخصيص 204 آلية وعتاد للأشغال العمومية منها 59 كاسحات الثلوج، واستعمال كمية معتبرة من الملح الذي استخدم على محاور الطرقات لإذابة الجليد والثلوج المتراكمة.

وأكد ذات البيان أنه وإلى غاية ليلة السبت، فقد تم فتح كل المحاور، ما عدا بعض المسالك الجبلية بولاية البويرة وتيزي وزو وبجاية.