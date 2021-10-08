قتلى وجرحى في انفجار مسجد بأفغانستان خلال صلاة الجمعة

قالت، وسائل إعلام أفغانية بأن إنفجارا عنيفا دوى أثناء صلاة الجمعة، داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

وحسب ذات المصدر، فإن الإنفجار وقع في منطقة سيد آباد بكان “فتاكا”. وأكد مسؤولون محليون، حسب أن هناك سقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وأضافت ذات المصادر، ان عددا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى من موقع الانفجار. وحسبها فإنه لم تتبنى اي جهة هذا الهجوم، الذي طال المسجد بمطقة سيد آباد.