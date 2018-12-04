قتلى وجرحى في سقوط طائرة بمطار الشلف.. إفتراضيا

أجرت اليوم مصالح أمن المطار الدولي أبو بكر بلقايد بالشلف تمرينا تطبيقيا لحادث سقوط افتراضي لطائرة بالمدرج الرئيسي للمطار.

التمرين بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والمدنية تمثل في سقوط افتراضي لطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

من نوع بوينغ 767-800 قادمة من مطار مرسيليا عبر الرحلة AH1137 حيث كانت تقل 162 مسافرا و8 أفراد من الطاقم.

وترجع أسباب الحادث إلى خلل تقني أثناء عملية الهبوط مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص و53 جريح في حالة خطيرة.

تم إجلائهم نحو المؤسسات الاستشفائية كل من الأخوات باج وأولاد محمد.

فيما تم تقديم الإسعافات الأولية لمكان الحادث إلى 107 مسافر أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم تنفيذ مختلف مراحل التدخل لمواجهة الحريق وإجلاء الجرحى بالتنسيق مع مختلف الشركاء.