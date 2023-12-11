قتلى وجرحى في صفوف الإحتلال اثر عملية مشتركة لسرايا القدس وكتائب القسام

تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام في عملية مشتركة من إيقاع عدد من جنود الإحتلال الصهيوني بين قتيل وجريح.

وأوضح بيان لسرايا القدس، أن قوة صهيونية كانت متحصنة داخل منزل في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

وبعد الإشتباك معها تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من إيقاع عدد من جنود العدو بين قتيل وجريح. يضيف المصدر نفسه.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق من اليوم استهدافها ناقلة جند ودبابة صهيونية بقذائف “التاندوم” في محور الزيتون شرق غزة.