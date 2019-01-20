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قتلى وجرحى في منتجع كورشوفيل بفرنسا

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قتلى وجرحى في منتجع كورشوفيل بفرنسا
بقلم حكيم ش

وقع صبيحة اليوم الأحد، حريق مهول في مبنى سكني بمنتجع كورشوفيل الواقع في جبال الألب الفرنسية، حسب وسائل إعلام محلية.

و أسفر هذا الحادث عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، حسب ذات المصدر.
وشب الحريق في تمام الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي، في الطابق الثالث والأخير من المبنى حيث كان يقطن بهما
نحو 60 شخصا بينهم أجانب، غير أنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن، يضيف المصدر.
وأوضحت وسائل الإعلام، أن مروحيات قامت بنقل المصابين بجروح بالغة إلى المستشفيات، بينما خضع عشرات آخرون لفحوصات طبية.


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