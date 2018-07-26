قتلى وجرحى في هجوم إنتحاري  بالعاصمة الأفغانية كابول

لقي خمسة أشخاص اليوم مصرعهم إثر تفجير انتحاري إستهدف موكبا للإستخبارات الأفغانية في العاصمة كابول حسبما أعلنته مصادر أمنية.

في حين أصيب ستة أخرون بجروح نتيجة للعمل الإنتحاري ذاته.

وصرح مسؤول امني في القيادة الامنية فان الهجوم نفذه انتحاري في وقت مبكر من صباح اليوم بالقرب من منطقة ياغ داود.

وأفاد أن الإنتحاري فجر نفسه خلال مرور موكب للإستخبارات أمام مديرية الأمن الوطني بالعاصمة الأفغانية ما ادى لوفاة اربعة وإصابة مدني.

وتبنت حركة طالبان أفغانستان الهجوم الإنتحاري بعد سلسلة هجمات متكررة وفي عدة أماكن في أفغانستان.