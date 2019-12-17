قتلى ومصابين في إنهيار بناية من 3 طوابق في مصر

تلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة الشرقية بمصر، اليوم الثلاثاء، إخطارا من رئاسة مدينة فاقوس، يفيد بوقوع حادث إنهيار عقار مكون من 3 طوابق.

وانتشلت قوات الحماية المدنية المصرية، جثة سيدة تبلغ من العمر 30 سنة، من تحت الأنقاض، وجاري مواصلة رفع الأنقاض للبحث عن ضحايا آخرين، حسب موقع “تحيا مصر”.

كما تم إسعاف العديد من المصابين من الأهالي الذين حاولوا المشاركة في الإنقاذ.

وتم إرسال سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض، حسب ذات المصدر.