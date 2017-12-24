قتلى ومفقودين بتصادم مركبين في تنزانيا

لقي 13 شخصا مصرعهم وفقد 9 آخرون، امس السبت، بالمياه التنزانية في بحيرة تنجانيقا اثر تصادم مركبين.

وحسب المسؤول البحري الإقليمي، الأمانييل سيكولو، فإن الحادث وقع فجر الجمعة و ان المركب كان يقل 135 راكبا اصطدم بمركب يقل 63 راكبا. ولم يتضح سبب التصادم حتى الآن.

وأكد سيكولو انتشال عدد من الركاب من المياه، لكن تسعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين. وأشار إلى أن الجثث الثلاث عشرة المنتشلة تعود لركاب كان يقلهم المركب الأكبر.

وبحيرة تنجانيقا هي ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم، وتتقاسمها أربع دول هي: تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وزامبيا.