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قتلى و241 جريحا في زلزال عنيف هزّ إيران

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قتلى و241 جريحا في زلزال عنيف هزّ إيران
بقلم ياسمينة د

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 241 آخرون جرّاء زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات وقع فجر اليوم الأحد قرب مدينة كرمنشاه غرب إيران.

وفق وكالة أنباء تسنيم الإيراني، كما ذكرت الوسيلة بأن أغلب الضحايا كانوا في مدينة تازة أباد شمال شرقي كرمنشاه.
مؤكدة أنه تم أيضاً تسجيل هزتين ارتداديتين فوق ثلاث درجات على مقياس ريختر.
من جهتها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومتراً غربي – شمال غربي كرمنشاه.
وشعر الناس بالزلزال في مناطق بعيدة، مثل بغداد، بحسب ما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي الذي نفى سقوط جرحى.

وكان زلزال قوته 7.3 درجة قد هز قرى وبلدات في إقليم كرمنشاه، بالإضافة إلى الحدود الجبلية مع العراق، في نوفمبر الماضي، مما أدى لسقوط ما لا يقل عن 350 قتيلاً وآلاف الجرحى. وكان هذا أدمى زلزال شهدته إيران منذ أكثر من 10 سن


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